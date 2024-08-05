Бухарева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бухарев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бухарев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно