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Бухарева Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Василий Тарасович

Мать: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бухарев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бухарев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бухарев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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