(Пшеничникова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Николай
Мать: Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Бухарева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пятницкий Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тарасович
Смерть
После 1830