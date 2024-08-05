(Пшеничникова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пшеничникова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Николай

Мать: Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тарасович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тарасович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тарасович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Бухарева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тарасович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пятницкий Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тарасович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тарасович

Смерть
После 1830

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