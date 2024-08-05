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Самсон Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Тарас Ферапонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермил (Ермолай) Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ефим Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Фёдор Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Егор Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Митрофан Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Самсоновна

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Михаил Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Самсоновна

Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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