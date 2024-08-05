Самсон Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Тарас Ферапонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ермил (Ермолай) Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ефим Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фёдор Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Митрофан Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Самсоновна
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михаил Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Самсоновна
Мать ребёнка: Евдокия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно