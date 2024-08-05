Евдокия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ермил (Ермолай) Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ефим Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фёдор Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Самсоновна
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Митрофан Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михаил Самсонович
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Самсоновна
Отец ребёнка: Самсон Тарасович
Смерть
1794