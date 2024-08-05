Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермил (Ермолай) Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ефим Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Фёдор Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Егор Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Самсоновна

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Митрофан Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Михаил Самсонович

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Самсоновна

Отец ребёнка: Самсон Тарасович

Смерть
1794

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