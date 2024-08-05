Анна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Самсон Тарасович

Мать: Евдокия Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Черткова) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Чертков Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Черткова) Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Чертков Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Черткова) Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Чертков Тихон Михайлович

Смерть
Неизвестно

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