Анна Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Самсон Тарасович
Мать: Евдокия Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Черткова) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Чертков Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Черткова) Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Чертков Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Черткова) Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Чертков Тихон Михайлович
Смерть
Неизвестно