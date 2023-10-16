Моругин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Мать: Мария Петрова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Демидова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кошкина Августа Дмитриевна
Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Моругин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Морозкова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожная мастерская
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1930