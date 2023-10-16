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Моругин Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Мать: Мария Петрова

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Демидова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кошкина Августа Дмитриевна

Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Моругин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Морозкова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Моругина Екатерина Митрофановна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожная мастерская
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1930
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