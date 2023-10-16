Демидова (Моругина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Моругина) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Моругин Дмитрий Егорович

Мать: Моругина Екатерина Митрофановна

Бракосочетание
1918

Муж: Демидов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Демидова Нина Петровна

Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1969
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