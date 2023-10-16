Демидова (Моругина) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Демидова Нина Петровна
Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Петр Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969