Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1821 и 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Егорова

Отец ребёнка: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Моругин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Моругин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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