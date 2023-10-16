Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Егорова
Отец ребёнка: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно