Моругина Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моругина Екатерина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Демидова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кошкина Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Моругин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Морозкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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