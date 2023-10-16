Моругина Екатерина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Демидова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кошкина Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Моругин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Морозкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Моругин Дмитрий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно