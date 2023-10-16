Моругин Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
13.06.1918
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1935