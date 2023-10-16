Моругин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моругин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Моругин Дмитрий Егорович

Мать: Моругина Екатерина Митрофановна

Бракосочетание
13.06.1918

Жена: Моругина Феодосия Ивановна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моругина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моругина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моругина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моругина Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1935
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