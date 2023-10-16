Моругин Егор (Георгий) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1824
Отец: Моругин Федор Григорьев
Мать: Моругина Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Егорова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно