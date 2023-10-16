Моругин Егор (Георгий) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моругин Егор (Георгий) Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1824

Отец: Моругин Федор Григорьев

Мать: Моругина Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Егорова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Моругин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Мария Петрова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Моругин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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