Кириченко/Кириленко/ Павел Васильевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1802
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
20.12.1807
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Покровская церковь м/к 1807г.зап.№ 74 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271.
Рождение ребёнка
13.12.1813
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Покровская церковь м/к 1813г.зап.№ 32 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1363(нач.) лист № 0256.
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Бублик Зиновия Павловна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья
Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Троицкая церковь с.Гребенки м/к 1802г. зап.№ 22 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1199 / нач./ лист № 0802 .
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья
Россия Киевская гу.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Кириченко/кириленко/ Петр Павлович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
До 1840
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Саливонки
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки согласно записи № 182/745 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127--1015-584 (нач.) лит № 0984.