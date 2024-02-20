Кириченко/Кириленко/ Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко/Кириленко/ Петр Павлович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Устинья

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
До 1860

Жена: Кириченко/кириленко/ Домникия Евстафьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно
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