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Кириленко / Кириченко / Устинья

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Бракосочетание
До 1802

Муж: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
20.12.1807

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Покровская церковь м/к 1807г.зап.№ 74 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271.
Рождение ребёнка
13.12.1813

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Покровская церковь м/к 1813г.зап.№ 32 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1363(нач.) лист № 0256.
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Бублик Зиновия Павловна

Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Троицкая церковь с.Гребенки м/к 1802г. зап.№ 22 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1199 / нач./ лист № 0802 .
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кириленко Петр Павлович

Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская гу.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кириченко/кириленко/ Петр Павлович

Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
После 1840
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки
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