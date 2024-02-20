Кириленко Петр Павлович
Место рожденияРоссия Киевская гу.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти30.09.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Россия Киевская гу.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Смерть
30.09.1840
Россия Кевская губ.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Яблоновка