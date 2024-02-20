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Кириленко Петр Павлович

Место рождения

Россия Киевская гу.,Васильковский уезд д.Яблоновка

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

30.09.1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Устинья

Россия Киевская гу.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Смерть
30.09.1840
Россия Кевская губ.,Васильковский уезд д.Яблоновка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Яблоновка
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