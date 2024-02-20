(Кириленко / Кирилченко /) Ульяна Павловна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Дата рождения20.12.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1807
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Покровская церковь м/к 1807г.зап.№ 74 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271.
Крещение
20.12.1807
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
м/к 1807г. зап.№ 74, ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271 | Восприемники: Крестьянка помещика Броницкого - Мария Васильевна Захарченко
Смерть
Неизвестно