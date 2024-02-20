(Кириленко / Кирилченко /) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кириленко / Кирилченко /) Ульяна Павловна

(Кириленко / Кирилченко /) Ульяна Павловна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки

Дата рождения

20.12.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1807

Отец: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Устинья

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Покровская церковь м/к 1807г.зап.№ 74 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271.
Крещение
20.12.1807
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
м/к 1807г. зап.№ 74, ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271 | Восприемники: Крестьянка помещика Броницкого - Мария Васильевна Захарченко
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close