Кириленко/Кириченко/ Марина
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиДо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1780
Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1780
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение
Около 1784
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1801
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Рождение ребёнка
10.09.1806
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Рождение ребёнка
18.10.1817
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Смерть
До 1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки