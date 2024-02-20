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Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

07.08.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1851, зап.№ 26 / о смерти /.
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1780

Жена: Кириленко/кириченко/ Марина

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Рождение ребёнка
10.09.1806

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Рождение ребёнка
18.10.1817

Сын: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Похороны
07.08.1847
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
Смерть
07.08.1847
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1851г. лист № 921 зап.№ 26.
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