Кириленко/Кириченко/ Лукьян Васильевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения18.10.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
18.10.1817
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Крещение
18.10.1817
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.),м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого д.Саливонки - Василий Швыдченко.
Бракосочетание
После 1835
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Лукьяновна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
После 1840
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
13.04.1841
Дочь: Марфа Лукьяновна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/ Ф-127-1012-2015,м/к 1841г.
Рождение ребёнка
13.04.1841
Сын: Кириленко/кириченко/ Мартин Лукьянович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Рождение ребёнка
02.10.1842
Сын: Кириленко/кириченко/ Роман Лукьянович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1842г.,лст № 14,зап.№ 24,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068
Рождение ребёнка
19.01.1851
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 6,зап.№ 5, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1661(а)
Смерть
Неизвестно