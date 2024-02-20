(Кириленко / Кириченко /) Марфа Лукьяновна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения13.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1841
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/ Ф-127-1012-2015,м/к 1841г.
Крещение
13.04.1841
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки, м/к 1841г ЦГИАК/Киев/,Ф - 127-1012-2015 | Восприемники: Крестьяне д.Саливонки4 Прокопий Онуфриев Степаненко и Семена Григоренко-жена Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно