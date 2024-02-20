Кириленко/Кириченко/ Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ Марина

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

05.03.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
После 1835

Муж: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
05.03.1840
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
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