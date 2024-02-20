Кириленко/Кириченко/ Марина
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти05.03.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
После 1835
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
05.03.1840
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки