Кириленко/Кириченко/ Роман Лукьянович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения02.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1842г.,лст № 14,зап.№ 24,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068
Крещение
Неизвестно
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068,м/к 1842г. лист № 14,зап.№ 21. | Восприемники: Крестьяне графа Браницкого д.Саливонки ; Прокопий Онуфриевич Степаненко и Евдокия Стефановна Григоренко
Смерть
Неизвестно