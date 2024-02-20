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Кириленко/Кириченко/ Роман Лукьянович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

02.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1842

Отец: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1842г.,лст № 14,зап.№ 24,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068
Крещение
Неизвестно
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068,м/к 1842г. лист № 14,зап.№ 21. | Восприемники: Крестьяне графа Браницкого д.Саливонки ; Прокопий Онуфриевич Степаненко и Евдокия Стефановна Григоренко
Смерть
Неизвестно
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