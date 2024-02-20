Кириленко/Кириченко/ Мартин Лукьянович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения13.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1841
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Крещение
13.04.1841
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2),м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21. | Восприемники: Крестьяне графа Ксеверия Петровича Браницкого с.Гребенки :Прокопий Ануфриевич Степанов и Семена Григоренко жена - Евдок... Показать все
Смерть
Неизвестно