Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти18.11.1810
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Похороны
18.11.1810
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
Болезнь - от кори
Смерть
18.11.1810
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь-от кори | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)