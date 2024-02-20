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Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

18.11.1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Похороны
18.11.1810
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
Болезнь - от кори
Смерть
18.11.1810
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь-от кори | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
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