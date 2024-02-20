(Кириленко / Кириченко /) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кириленко / Кириченко /) Фекла Васильевна

(Кириленко / Кириченко /) Фекла Васильевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

10.09.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1806

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Крещение
10.09.1806
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/ Ф - 0127-1012-1263(нач), м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. | Восприемники: Крестьянка графа Браницкого д.Саливонки - Ульяна Бугаенко
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close