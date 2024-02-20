(Кириленко / Кириченко /) Фекла Васильевна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения10.09.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1806
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Крещение
10.09.1806
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/ Ф - 0127-1012-1263(нач), м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. | Восприемники: Крестьянка графа Браницкого д.Саливонки - Ульяна Бугаенко
Смерть
Неизвестно