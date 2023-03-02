Рогозина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рогозин Алексей Борисович
Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рогозин Тимофей
Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич
Смерть
Неизвестно