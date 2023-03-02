Рогозина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Борис Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Рогозин Осип Борисович

Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогозин Иов Борисович

Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рогозин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рогозин Ефим Борисович

Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рогозин Тимофей

Отец ребёнка: Рогозин Борис Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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