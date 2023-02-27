Рогозин Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Рогоза Григорий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рогозин Алексей Борисович
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рогозин Тимофей
Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогозина Анна Ивановна
Смерть
1789