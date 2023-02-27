Рогозин Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Борис Григорьевич

Рогозин Борис Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Рогоза Григорий Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Рогозин Осип Борисович

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогозин Иов Борисович

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рогозин Алексей Борисович

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рогозин Ефим Борисович

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рогозин Тимофей

Мать ребёнка: Рогозина Анна Ивановна

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Анна Ивановна

Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close