Рогозин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Рогозин Борис Григорьевич
Мать: Рогозина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Анастасия
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Стефан
Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Рогозина) Марина
Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия
Смерть
1848