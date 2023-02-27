Рогозин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Рогозин Борис Григорьевич

Мать: Рогозина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Анастасия

Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Стефан

Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Рогозина) Марина

Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия

Смерть
1848

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