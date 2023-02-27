Рогозин Ефим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Ефим Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Рогозин Борис Григорьевич

Мать: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Агей

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Абрам

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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