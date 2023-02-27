Рогозин Ефим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Рогозин Борис Григорьевич
Мать: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рогозин Агей
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогозин Абрам
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1819
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно