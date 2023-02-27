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Рогозин Иов Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Рогозин Борис Григорьевич

Мать: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: Екатерина

Место жительства
1795
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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