Рогозин Иов Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Рогозин Борис Григорьевич
Мать: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: Екатерина
Место жительства
1795
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно