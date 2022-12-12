Мандрыка (Грабовская) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Грабовская) Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грабовский Борис

Мать: Грабовская Татьяна

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Мандрика Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович

Гайдары, Харківська область
Рождение ребёнка
07.11.1928

Дочь: Скибенкова Раиса (Анастасия)

Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыка Афанасий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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