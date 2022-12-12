Мандрыка (Грабовская) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грабовский Борис
Мать: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Мандрика Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович
Гайдары, Харківська область
Рождение ребёнка
07.11.1928
Дочь: Скибенкова Раиса (Анастасия)
Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно