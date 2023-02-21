Грабовская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабовская Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья (Фрося) Борисовна

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Павел Борисович

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Сергей Борисович

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина (Фая) Борисовна

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабовский Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыка Мария Борисовна

Отец ребёнка: Грабовский Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабовский Борис

Смерть
Около 1940
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