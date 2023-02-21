Грабовская Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья (Фрося) Борисовна
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Павел Борисович
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Сергей Борисович
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина (Фая) Борисовна
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыка Мария Борисовна
Отец ребёнка: Грабовский Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грабовский Борис
Смерть
Около 1940