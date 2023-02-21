Грабовский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья (Фрося) Борисовна
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Павел Борисович
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Сергей Борисович
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина (Фая) Борисовна
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабовский Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыка Мария Борисовна
Мать ребёнка: Грабовская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грабовская Татьяна
Смерть
1938