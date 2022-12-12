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Мандрыка Афанасий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мандрыка Тихон Филиппович

Мать: Мандрыка Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Мандрика Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Мандрыка Мария Борисовна

Гайдары, Харківська область
Рождение ребёнка
07.11.1928

Дочь: Скибенкова Раиса (Анастасия)

Мать ребёнка: Мандрыка Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыка Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Мандрыка Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрыка Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Мандрыка Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрыка Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Мандрыка Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыка Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыка Дарья

Смерть
1943
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