Мандрыка Афанасий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Мандрика Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Мандрыка Мария Борисовна
Гайдары, Харківська область
Рождение ребёнка
07.11.1928
Дочь: Скибенкова Раиса (Анастасия)
Мать ребёнка: Мандрыка Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыка Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Мандрыка Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрыка Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Мандрыка Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрыка Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Мандрыка Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мандрыка Мария Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мандрыка Дарья
Смерть
1943