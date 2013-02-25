Скибенкова (Мандрика) Раиса (Анастасия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1928
Дата смерти25.02.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928
Рождение ребёнка
10.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скибенков Александр
Рождение ребёнка
01.11.1954
Дочь: Волкова Ольга
Отец ребёнка: Скибенков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скибенков Александр
Смерть
25.02.2013
Волгоградская область, Волжский