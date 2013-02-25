Скибенкова (Мандрика) Раиса (Анастасия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скибенкова (Мандрика) Раиса (Анастасия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1928

Дата смерти

25.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928

Отец: Мандрыка Афанасий Тихонович

Мать: Мандрыка Мария Борисовна

Рождение ребёнка
10.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скибенков Александр

Рождение ребёнка
01.11.1954

Дочь: Волкова Ольга

Отец ребёнка: Скибенков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скибенков Александр

Смерть
25.02.2013
Волгоградская область, Волжский
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