Мандрика (Мандрыка) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрика (Мандрыка) Нина Афанасьевна

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Место рождения

Гайдары, Харківська область

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

05.10.2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: Мандрыка Афанасий Тихонович

Мать: Мандрыка Мария Борисовна

Гайдары, Харківська область
Рождение ребёнка
15.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Израилев Израиль Абрамович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
29.10.1956

Муж: Израилев Израиль Абрамович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Израилев Израиль Абрамович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
16.07.1969

Муж: Израилев Израиль Абрамович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
05.10.2019
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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