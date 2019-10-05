Мандрика (Мандрыка) Нина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1926
Дата смерти05.10.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Рождение ребёнка
15.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Израилев Израиль Абрамович
Бракосочетание
29.10.1956
Рождение ребёнка
15.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Израилев Израиль Абрамович
Развод
16.07.1969
Смерть
05.10.2019