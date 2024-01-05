Трубицын Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1905
Дочь: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Трубицына Пелагея
Рождение ребёнка
1908
Сын: Трубицын Василий Иванович
Мать ребёнка: Трубицына Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трубицына Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Трубицына Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубицына Мария Ивановна
Мать ребёнка: Трубицына Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трубицына Пелагея
Смерть
Неизвестно