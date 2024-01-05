Колесникова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубицын Иван

Мать: Трубицына Пелагея

Смерть
2000
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