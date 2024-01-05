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Колесникова Варвара Ивановна
Колесникова Варвара Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Трубицын Иван
Мать
Трубицына Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Трубицын Иван
Мать:
Трубицына Пелагея
Смерть
2000
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