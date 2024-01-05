Трубицына Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицына Пелагея

Трубицына Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1905

Дочь: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Трубицын Иван

Рождение ребёнка
1908

Сын: Трубицын Василий Иванович

Отец ребёнка: Трубицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Трубицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Трубицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубицына Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трубицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Егор Иванович

Отец ребёнка: Трубицын Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close