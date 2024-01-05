Ельникова (Трубицына) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельникова (Трубицына) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1905

Дата смерти

14.08.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1905

Отец: Трубицын Иван

Мать: Трубицына Пелагея

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ельников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович

Рождение ребёнка
08.12.1927

Дочь: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
20.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Смерть
14.08.1981
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
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