Ельникова (Трубицына) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1905
Дата смерти14.08.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1905
Отец: Трубицын Иван
Мать: Трубицына Пелагея
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ельников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
08.12.1927
Дочь: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
20.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ельников Сергей Евдокимович
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Смерть
14.08.1981
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский