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Трубицын Василий Иванович
Трубицын Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1964
Пол
Мужской
Отец
Трубицын Иван
Мать
Трубицына Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Трубицын Иван
Мать:
Трубицына Пелагея
Смерть
1964
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