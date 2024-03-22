Ашомка Яким Федорович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ашомка Федор
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Демидовец Текля Якимовна
Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мария Якимовна
Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
28.08.1936
Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Свиридова Татьяна Якимовна
Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гаврик Александра Якимовна
Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно