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Ашомка Яким Федорович

Место рождения

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ашомка Федор

Мать: не указана

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Демидовец Текля Якимовна

Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мария Якимовна

Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Ашомка Сергей Якимович

Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Свиридова Татьяна Якимовна

Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Гаврик Александра Якимовна

Мать ребёнка: Ашомка Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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