Демидовец (Ашомка) Текля Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидовец (Ашомка) Текля Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ашомка Яким Федорович

Мать: Ашомка Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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