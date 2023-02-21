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(Ашомка) Мария Якимовна
(Ашомка) Мария Якимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Женский
Отец
Ашомка Яким Федорович
1905 г.р.
Мать
Ашомка (Тарасовец) Екатерина Федоровна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Ашомка Яким Федорович
Мать:
Ашомка Екатерина Федоровна
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