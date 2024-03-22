Ашомка (Тарасовец) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Тарасовец Федор
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Демидовец Текля Якимовна
Отец ребёнка: Ашомка Яким Федорович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мария Якимовна
Отец ребёнка: Ашомка Яким Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1936
Отец ребёнка: Ашомка Яким Федорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Свиридова Татьяна Якимовна
Отец ребёнка: Ашомка Яким Федорович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гаврик Александра Якимовна
Отец ребёнка: Ашомка Яким Федорович
Смерть
Неизвестно