агрогородок Боровое, агрогородок Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Боровое

Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Тонежская волость
448. Боровое, село бывшее владельческое, при реке Литоше, дворов 28, жкт. 204, церковь православная, мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Тонежская волость
Боровое, деревня74210853551025
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лельчицкий район, Боровской сельсовет
д Боровое1040

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лельчицкий район, Боровской сельсовет
аг. Боровое450
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