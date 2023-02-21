Гаврик (Ашомка) Александра Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврик (Ашомка) Александра Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Ашомка Яким Федорович

Мать: Ашомка Екатерина Федоровна

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