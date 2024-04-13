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(Жукова) Анна Львовна

Место рождения

уткинский завод, городской округ Староуткинск, Свердловская область, Russian Federation

Дата рождения

06.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1869

Отец: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Мать: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Венедикт Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1869
Рождение ребёнка
24.09.1892

Дочь: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна

Отец ребёнка: Жуков Венедикт Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: (Желескова) Агриппина Венедиктовна

Отец ребёнка: Жуков Венедикт Михайлович

Смерть
Неизвестно

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