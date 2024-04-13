(Жукова) Анна Львовна
Место рожденияуткинский завод, городской округ Староуткинск, Свердловская область, Russian Federation
Дата рождения06.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1869
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1892
Дочь: (Тяжелых-Тяжёлых) Вера Венедиктовна
Отец ребёнка: Жуков Венедикт Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1894
Дочь: (Желескова) Агриппина Венедиктовна
Отец ребёнка: Жуков Венедикт Михайлович
Смерть
Неизвестно