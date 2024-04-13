(Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна
Место рожденияKrasnoufimsk, Gorod Krasnoufimsk, Sverdlovsk Oblast, Russia
Дата рождения1832
Дата смерти13.11.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Чепелев Максимилиан Львович
Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чепелева-Чепелев Федор Львович
Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1869
Дочь: (Жукова) Анна Львовна
Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Чепелева-Чепелев Иван Львович
Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич
Смерть
13.11.1909