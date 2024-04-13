(Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Место рождения

Krasnoufimsk, Gorod Krasnoufimsk, Sverdlovsk Oblast, Russia

Дата рождения

1832

Дата смерти

13.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Филиппова-Филиппов Василий

Мать: (Филиппова-Филиппова) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Чепелев Максимилиан Львович

Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чепелев Киприян Львович

Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чепелева-Чепелев Федор Львович

Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1869

Дочь: (Жукова) Анна Львовна

Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чепелева-Чепелев Иван Львович

Отец ребёнка: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Смерть
13.11.1909

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