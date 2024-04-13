Чепелева-Чепелев Федор Львович
Место рожденияUtkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелева) ?
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Рождение ребёнка
11.03.1890
Сын: Чепелева-Чепелев Кирилл Федорович
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелева) ?
Смерть
Неизвестно