Чепелева-Чепелев Федор Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелева-Чепелев Федор Львович

Место рождения

Utkinskiy Zavod, Shalinskiy Rayon, Sverdlovsk Oblast, Russia

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Чепелева-Чепелев Лев Григорьевич

Мать: (Чепелева-Чепелев) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепелев Иван Федорович

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелева) ?

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Рождение ребёнка
11.03.1890

Сын: Чепелева-Чепелев Кирилл Федорович

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелева) ?

Смерть
Неизвестно

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